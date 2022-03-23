Польща та країни Балтії закликали ЄС заборонити провезення вантажів РФ європейськими автошляхами
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Міністри транспорту країн Балтії та Польщі виступили із закликом до ЄС заборонити перевезення вантажів автомобільним транспортом до Росії та Білорусі, а також провезення вантажів із цих країн.
Як повідомив міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс, у зверненні також міститься заклик до країн ЄС заборонити захід російських та білоруських суден у порти на всій території ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я підписав спільне звернення трьох міністрів транспорту країн Балтії та Польщі до відомств ЄС та інших колег із закликом запровадити загальноєвропейську заборону на дорожні перевезення в/з Росії та Білорусі, при цьому забороняючи судам заходити до портів ЄС", – заявив Скуодіс.
Раніше активісти у Литві та Польщі протестували проти перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами ЄС та Росією. Литва погоджує з іншими країнами регіону ініціативу заборонити російським та білоруським судам заходити до їхніх портів. Проте литовський прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що краще було б ухвалити рішення в цілому в ЄС, оскільки це закрило б можливості для юридичних суперечок.
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