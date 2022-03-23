Комітет Ради підтримав надання 100% держгарантії за депозитами

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ 22 березня рекомендував до голосування запровадження норми щодо 100% гарантування вкладів фізичних осіб на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зазначається, що зміни спрямовані на збереження стабільності та ефективності роботи банківської системи України.

"Згідно з текстом Прикінцевих та перехідних положень, на період воєнного стану Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", – йдеться у повідомленні.

Крім того, законопроєктом вирішується низка питань, які є ключовими для ефективного функціонування банківської системи країни.

Зокрема, з дня припинення чи скасування воєнного стану гарантована сума вкладів підвищується до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року – до 600 тис. грн. Крім того, державний "Ощадбанк" приєднується до Фонду гарантування вкладів. Також підвищується фінансова стійкість Фонду гарантування вкладів шляхом реструктуризації його заборгованості перед Міністерством фінансів.

У Фонді гарантування вкладів заявили, що очікують на результативне голосування народними депутатами законопроєкту №5542-1 уже найближчим часом.

Станом на 1 лютого 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема й ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 658,3 млрд грн.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив Національному банку, народним депутатам та Кабінету міністрів гарантувати українцям 100% вкладів в українських банках.