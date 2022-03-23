"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд із Києва до Польщі
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АТ "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ – Пшемисль.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.
Поїзд №715 відправлятиметься з Києва щоденно о 8:30.
Квитки можна прридбати на сайті booking.uz.gov.ua, та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.
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