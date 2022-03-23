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Водіям легкових автівок на час воєнного стану дозволили керувати вантажівками

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грузовик

Кабінет міністрів дозволив у період воєнного стану допускати до керування транспортними засобами категорії С, С1 водіїв із посвідченням категорії В.

Відповідна постанова №348 від 22 березня оприлюднена на "Урядовому порталі".

Так, уряд встановив, що в період військового стану до керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України допускаються особи, які мають посвідчення водія категорії В.

Права категорії В – управління легковим автомобілем з максимальною масою до 3,5 тонн. Допустима кількість місць для сидіння до 9 пасажирів. 

Права категорії С – управління повноцінними вантажними автомобілями, фурою з максимальною масою автомобіля більше ніж 7,5 тонн. Категорія С1 відкривається для управління середніми вантажними автомобілями, масою 3,5-7,5 тонни.

Автор: Юлiя Недашківська
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