ДБР візьметься за митників, які без перевірок пропустили Суркісів за кордон

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту "Вилок" Закарпатської митниці, які пропустили через кордон без перевірки автівки бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що 26 лютого в зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині.

"Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки.

У межах досудового розслідування встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Як повідомили джерела "Української правди" у правоохоронних колах, на угорському митному пункті Суркіси оформили готівку в $17,6 млн.

Журналісти з'ясували, що перетин кордону бізнесменів реєстрував той же наряд прикордонників та митників, що оформлювали перетин кордону Анастасії Котвіцької, дружини екснардепа та соратника колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Котвіцька могла вивезти у валізах понад $30 млн готівки без декларуваня.