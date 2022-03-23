Металургійні заводи Маріуполя за жодних обставин не працюватимуть в окупації, – Ахметов

Металургійні підприємства Маріуполя ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Про це заявив бізнесмен Рінат Ахметов у коментарі The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. За жодних обставин ці заводи не працюватимуть під російською окупацією", – зазначив він.

Він наголосив, що наразі й Азовсталь, і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України завдяки героїчним зусиллям української армії.

"Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, на яких у місті працювало близько 40 000 людей. Обидва заводи перебувають під контролем України, але заводи тимчасово закриті", – наголосив Ахметов.

Раніше українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та інші заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.