Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг цін на продукти

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запроваджує щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Зазначається, що з метою забезпечення безперебійної роботи підприємств в умовах воєнного стану уряд своєю постановою припинив проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду.

"Державний нагляд під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення та за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави", – йдеться у повідомленні.

До переліку таких товарів увійшли:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

Тож, з метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням торговцями цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг.

Відповідно до наданих за моніторингом даних, майже у всіх областях України з 14 березня року було налагоджено логістику у багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також надало змогу зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію, а також на пальне.

"З урахуванням складності часу Держпродспоживслужба закликає суб’єктів господарювання не допускати необґрунтоване підвищення цін на товари, які мають істотну соціальну значущість для населення у період воєнного стану в країні", – наголосили у Держпродспоживслужбі.