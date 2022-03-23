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Японський виробник електроніки Sharp припинив постачання продукції в Росію

Новини БізнесЦензор Технології

sharp

Японський виробник техніки Sharp призупинив поставки до РФ через вторгнення в Україну.

Про це заявили у пресслужбі компанії.

"Ми в Sharp Group глибоко стурбовані війною, що розвивається в Україні", – йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що її підприємства робитимуть пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у допомозі українцям.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією і вживати адекватних заходів відповідно до духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group", – повідомили в компанії.

Автор: Юлiя Недашківська
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