Канцлер Німеччини виступив проти негайного ембарго на енергоресурси з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що виступає проти бойкоту імпорту енергоресурсів із Росії на фоні війни з Україною.

За його словами, уже введені проти РФ санкції мали великий вплив, але існує ризик того, що більш жорсткі заходи можуть мати серйозні наслідки для економіки Європи, передає DW.

Водночас Шольц наголосив, що Німеччина працює над диверсифікацією енергоресурсів і на це потрібен час. І зрештою, наголошує він, це матиме той самий ефект, що й бойкот.

Інші країни Європи ще більше залежать від російської нафти та газу, ніж Німеччина, і тому "не можна їх кинути напризволяще", вважає канцлер ФРН.

За даними міністерства економіки Німеччини, частка російського імпорту в газовому постачанні до ФРН становить близько 55%, у постачанні вугілля – близько 50% та у постачанні нафти – близько 35%.

Україна та низка інших країн наполягають на забороні імпорту в ЄС енергоресурсів із Росії. Вони стверджують, що президент РФ Володимир Путін фінансує війну за рахунок доходів у кілька сотень мільйонів євро щодня від продажу газу та нафти.

Євросоюз на тлі гострої конфронтації в стосунках з Москвою налаштований упродовж п'яти років позбутися енергетичної залежності від Росії. "До кінця травня ми надамо пропозицію з метою позбуватися нашої залежності від російського газу, нафти та вугілля до 2027 року", – повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У пошуку нових партнерів міністр економіки ФРН Роберт Габек вже відвідав Катар та Об'єднані Арабські Емірати, де обговорював співпрацю у галузі енергетики. Сторони погодили довгострокове партнерство.