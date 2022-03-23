Окупанти знищили лабораторію у Чорнобильській зоні вартістю 6 мільйонів євро (оновлено)
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Російські окупанти пограбували та знищили лабораторію у зоні поблизу Чорнобильської АЕС.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Орки пограбували та знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро у зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС", – йдеться у повідомленні.
Як додали у пресслужбі Держагентства з управління зоною відчуженняяка, лабораторія є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, яка може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ, від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій.
Лабораторія виконувала такі функції як проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони за фізичними, хімічними та радіаційними показниками; аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій; розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації та інше.
Як повідомлялося, російські війська захопили ЧАЕС 24 лютого, а найбільшу в Європі Запорізьку АЕС із шістьма енергоблоками по 1 ГВт кожен – 4 березня.
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