Кабмін виділив Міноборони 10 мільярдів на закупівлю озброєння для ЗСУ

Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони 10 млрд грн на закупівлю озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил України.

Про це йдеться в розпорядженні №234 від 21 березня, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, уряд з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану виділив Міністерству оборони 10 млрд грн на програму "Розвиток, закупівля, модернізація та модернізація озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" для закупівлі озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", збільшивши фінансування Міністерства оборони на 68 млрд грн.