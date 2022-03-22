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Російські війська ракетним ударом знищили залізничну станцію у Павлограді
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У Дніпропетровській області ракети агресора влучили у станцію "Павлоград-2".
Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація (ВЦА), удар стався близько 16:00, внаслідок нападу загинула 1 людина.
За даними ДСНС, внаслідок удару з рейок зійшло 15 вантажних вагонів, значно пошкоджене залізничне полотно, колії та контактна мережа. Наслідки ударів наразі ліквідовують ремонтні бригади залізниці та рятувальники, однак рух через станцію "Павлоград-2" зупинено на невизначений термін.
Нагадаємо, що у Павлограді розташовані шахти "ДТЕК Павлоградвугілля" - найбільшого виробника енергетичного вугілля в Україні.
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Артемій Золотарь
показати весь коментар22.03.2022 22:19 Відповісти Мені подобається 1
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