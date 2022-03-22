Глобальний виробник упаковки з Австралії зупинив завод в Україні, проте продовжує роботу в РФ

Австралійський виробник упакування Amcor Ltd. обмежить діяльність у Росії, але роботу своїх російських підприємств не зупинятиме.

Як заявив головний виконавчий директор Рон Деліа, компанія працює у РФ понад 20 років, на три російські заводи зараз припадає 2-3% загального обсягу продажів Amcor, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після ретельного розгляду поточних обставин ми знизимо масштаби нашої діяльності", – йдеться у заяві голови компанії.

Він зазначив, що виробництво в РФ продовжиться, але зосередиться виключно на підтримці нинішніх багатонаціональних клієнтів, нові проекти та інвестиції в РФ будуть призупинені, як і експорт продукції з російських заводів.

"Ми також продовжимо вивчати всі стратегічні варіанти для бізнесу, оцінюючи ситуацію, що швидко змінюється. Ми вживемо додаткових дій у разі потреби", – додав Деліа.

Щодо України та вторгнення Росії Amcor нагадала, що закрила виробництво під Харковом прямо перед початком збройного конфлікту.

"Наша спеціалізована кризова група продовжує стежити за розвитком подій у режимі реального часу та допомагати нашим людям", – запевняють в компанії.

Зокрема, Amcor виділить не менше $1 млн на пряму підтримку своєї команди в Харкові та їхнім родинам, а також загальну гуманітарну допомогу у партнерстві з Міжнародним Червоним Хрестом.

Amcor є великим постачальником рішень для упаковки продуктів харчування та напоїв, у сфері охорони здоров'я та засобів догляду, а також інших споживчих продуктів. Компанія працює у понад 40 державах, її штат налічує близько 46 тис. осіб. Річний виторг Amcor становить близько $13 млрд.

У Росії її компанії належить фабрика "Амкор Ренч Новгород" з виробництва сигаретної упаковки, яка була введена в експлуатацію у 2000 році.

В Україні виторг ТОВ "Амкор спешіелті картонз Україна" (Дергачі, Харківська обл.) за 9 місяців 2021 року зріс на 17,2% – до 864,8 млн грн, а чистий прибуток скоротився на 4,7% – до 206,1 млн грн. На підприємстві працювало до 200 осіб.