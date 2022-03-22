США завтра оголосять про нові санкції проти Росії
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США та їхні західні партнери мають намір 24 березня оголосити про нові санкції проти Росії.
Про це заявив радник американського президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу, говорячи про майбутні контакти Байдена з союзниками в Європі, передає Інтерфакс-Україна.
"Йдеться про новий пакет санкцій", – сказав Салліван.
При цьому він зазначив, що адміністрація США та її союзники повинні працювати не лише над визначенням нових мішеней для санкцій проти РФ, а й над тим, щоб ліквідувати лазівки, які дають змогу обходити вже введені заходи.
Раніше в Мінфіні США заявляли, що чинний санкційний режим не перешкоджає здійсненню платежів для обслуговування суверенного боргу Росії в доларах – щонайменше до закінчення відповідної ліцензії наприкінці травня.
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