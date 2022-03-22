Росіяни використовують криптовалюти для обходу санкцій, – Лагард

Російські приватні особи та корпорації намагаються обійти міжнародні санкції, конвертуючи свої активи в рублях у криптовалюти.

Про це заявила президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, пише The Wall Street Journal.

За її словами, обсяги рублів, які конвертуються в криптовалюти, зараз знаходяться на найвищому рівні з травня 2021 року.

"(Криптоактиви, – ред.) безперечно використовуються, як ми говоримо, як спосіб спробувати обійти санкції, які були ухвалені багатьма країнами по всьому світу проти Росії та певної кількості гравців, як фізичних, так і юридичних осіб, які, очевидно, намагаються конвертувати свої рублі в криптоактиви", – сказала Лагард.

Водночас вона наголосила, що європейські чиновники "вжили заходів, щоб чітко повідомити всім, хто обмінює, здійснює транзакції, пропонує послуги щодо криптовалютних активів, що вони є співучасниками в спробах обійти санкції".

Як відзначає видання, деякі американські сенатори раніше вже висловлювали подібні занепокоєння, чиновники, знайомі з програмами санкцій Міністерства фінансів США, кажуть, що криптовалютні ринки недостатньо великі, щоб їх використовувати для широкомасштабного обходу санкцій.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США продовжать стежити за будь-якими спробами обійти санкції проти Росії.