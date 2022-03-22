Зеленський підписав закон про підвищення ренти на видобуток газу

Президент України підписав закон №7038-д, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від ціни його реалізації.

Закон оприлюднено в офіційному парламентському виданні "Голос України", передає Інтерфакс-Україна.

"Законопроєкт про оподаткування надприбутку від видобутку та реалізації газу опублікований і став законом. Держава отримає такі необхідні кошти на армію з ціни газу, що перевищує $400", – написав глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев у Facebook.

Як повідомлялося, до набуття чинності закону рента при видобуванні газу на старих свердловинах для покладів на глибині до 5 км становила 29%, на глибині понад 5 км – 14%. При видобуванні газу на нових свердловинах, що пробурені з 2018 року, рента для покладів на глибині до 5 км становила 12%, на глибині понад 5 км – 6%.

Законом №7038-д установлюється диференціація залежно від трьох рівнів цін – до $150/тис. кубометрів, від $150 до $400 та понад $400.

Для старих свердловин за ціною $150 рентну ставку буде зменшено вдвічі (до 5 км – 14,5% та понад 5 км – 7%), але така ціна за останні сім років була лише протягом кількох місяців 2020 року.

Для старих свердловин за ціною від $150 до $400 ставки ренти залишаються практично на колишньому рівні (до 5 км – 29% і понад 5 км – 14,5%).

Для старих свердловин за ціною більше $400/тис. кубометрів на поклади на глибині до 5 км зростання на надприбуткову частину у 2,2 рази – до ставки 31% відповідно.

Для нових свердловин на глибині до 5 км ставки встановлені на рівні 6% (до $150) та 12% ($150-400). За ціною більше $400/тис. кубометрів – 12% на частину до $400 та 36% – на частину понад $400.

Для нових свердловин на глибині понад 5 км ставки встановлені на рівні 3% (до $150) та 6% ($150-400). За ціною більше $400/тис. куб. м – 6% на частину до $400 та 18% – на надприбуткову частину понад $400.

Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховуватиметься рента, пропонується визначати як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Новий рівень ренти діятиме з 1 березня 2022 року до 1 березня 2032 року.