Французька TotalEnergies припинить купувати російську нафту та нафтопродукти

Французький нафтогазовий гігант TotalEnergies відмовиться від придбання російської нафти та нафтопродуктів, однак продовжить постачати російський зріджений газ в ЄС, доки щодо нього не запровадять санкції.

Як повідомляється у заяві, оприлюдненій на сайті компанії, вона також готова забезпечити суворе дотримання поточних і майбутніх європейських санкцій проти Росії.

"Враховуючи погіршення ситуації в Україні та наявність альтернативних джерел постачання в Європу, TotalEnergies в односторонньому порядку вирішила більше не укладати та не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів, щоб зупинити всі закупівлі російської нафти та нафти. продуктів якомога швидше і не пізніше кінця 2022 року", – йдеться у заяві компанії.

Водночас TotalEnergies констатує, що продовжуватиме постачати в Європу скраплений природний газ із заводу Ямал СПГ у рамках довгострокових контрактів доти, доки ЄС не прийме рішення заборонити імпорт російського газу. TotalEnergies очікує, що відмова від імпорту російського газу протягом наступних двох-трьох років загрожуватиме енергопостачання континенту.

Однак компанія заявляє, що зупинила всі спотові закупівлі російської нафти, нафтопродуктів та газу з 25 лютого.

TotalEnergies наголошує, що компанія самостійно не експлуатує жодних нафтогазових родовищ або заводів зі зрідженого природного газу (СПГ, LNG) у Росії, однак має частки у спільних підприємствах в цій країні.

Зокрема, TotalEnergies є міноритарним акціонером низки недержавних російських компаній: "Новатэк" (19,4%), "Ямал СПГ" (20%), "Арктик СПГ 2" (10%) і "ТернефтеГаз" (49%). TotalEnergies також є 20% партнером спільного підприємства "Харьяга", яким керує "Зарубіжнефть".

"Компанія справді внесла свій внесок у фазу будівництва проектів цих компаній, але не має жодної діяльності чи операційної відповідальності на цих об’єктах", – наголошується у заяві.

Станом на 24 лютого TotalEnergies мала лише 11 відряджених спеціалістів у цих компаніях, і лише 3 з них досі перебувають в РФ.

"Таким чином TotalEnergies ініціювала поступове призупинення своєї діяльності в Росії, гарантуючи безпеку своїх команд. Аналогічно, TotalEnergies вирішила призупинити розвиток бізнесу акумуляторів і мастильних матеріалів в Росії", – йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, компанія обіцяє не надавати додаткового фінансування для розвитку проектів у Росії, зокрема для завершення будівництва "Арктик СПГ 2".

Водночас TotalEnergies вказує на складнощі, які можуть виникнути у процесі продажу активів компанії в Росії з огляду на європейські санкції та запроваджені РФ обмеження. Компанія також зазначає, що безкоштовна відмова від цих активів збагатить російських інвесторів, що суперечить цілям санкцій.

TotalEnergies SE (до травня 2021 року – Total SE) – французька нафтогазова компанія, четверта за обсягом видобутку у світі після Royal Dutch Shell, British Petroleum та ExxonMobil.