Українська MacPaw розробила програму для захисту персональних даних від кіберзагроз з Росії та Білорусі

Українська компанія-розробник програмного забезпечення MacPaw розробила програму для macOS, що надає можливість автоматично блокувати сайти та програми, що працюють із серверами в Росії та Білорусі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Застосунок від MacPaw допоможе вам захистити персональні дані від кіберзагроз із боку росії та білорусі. SpyBuster аналізує поведінку сайтів та програм щодо з'єднання із серверами у рф та рб і дозволяє їх блокувати, щоб убезпечити дані від потенційного доступу ФСБ. Завантажуйте застосунок, блокуйте підозрілі з'єднання та бережіть свої дані. Доступний для користувачів Мac", – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія висунула пропозицію щодо нових правил спільних заходів кібер- та інформаційної безпеки в інститутах та органах ЄС.