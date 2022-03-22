Нацбанки України та Польщі уклали угоду про валютний своп на $1 мільярд

Національний банк України та Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютного свопу гривня/долар США обсягом до $1 млрд в еквіваленті.

Як повідомляє пресслужба НБУ, термін дії угоди – 1 рік із можливістю пролонгації.

"Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!", – прокоментував підписання угоди заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу Росії на Україну – 24 лютого. З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції. 21 березня набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі.