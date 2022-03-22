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Нацбанки України та Польщі уклали угоду про валютний своп на $1 мільярд

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польща

Національний банк України та Національний банк Польщі підписали договір про здійснення операції валютного свопу гривня/долар США обсягом до $1 млрд в еквіваленті.

Як повідомляє пресслужба НБУ, термін дії угоди – 1 рік із можливістю пролонгації.

"Важко переоцінити допомогу та підтримку, яку надає Національний банк Польщі. Отримані кошти у межах валютного свопу дадуть змогу збільшити міжнародні резерви та підтримати макрофінансову стійкість України. Ми дякуємо колегам за співпрацю та за наданий кредит довіри!", – прокоментував підписання угоди заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, рішення про проведення валютного свопу з Україною було ухвалене правлінням Національного банку Польщі в перший день нападу Росії на Україну – 24 лютого. З того моменту почалася активна підготовка та врегулювання технічних моментів для проведення відповідної операції. 21 березня набрав чинності договір про здійснення валютного свопу гривня/долар між центробанками України та Польщі.

Автор: Михайло Орлюк
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22.03.2022 21:35 Відповісти
друг пізнається в біді
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22.03.2022 22:36 Відповісти
Я живу в Чехії. Я вітаю цю ініціативу з Польщі. Наша держава пропонує людям прощення податків, коли вони надають грошові пожертви на допомогу Україні. Проте таких заходів має бути більше. Звертайтеся до людей із сусідніх країн, які зараз анонімно допомагають вам у цей час війни. Ось кілька конкретних прикладів для роздумів, які могли б розвинути демократію та швидше рухати Україну в Європі. Я знаю, що російський танк коштує 10 000 доларів. Чи пишався б я, якби міг отримати українське громадянство за 1-2000 ??? доларів. Наша країна цього не забороняє. У вихідні чехи виїжджають з міста на свої котеджі та шале в сільській місцевості, які вже не можна купити. Пропонуйте руїни на природі або голу землю під новобудову за ціною в два-три рази дорожче. Зробіть інші пропозиції, схожі на російський танк. Цільові внески принесуть більше допомоги.
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23.03.2022 11:35 Відповісти
 
 