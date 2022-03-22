Google почав вивозити співробітників із Росії, – Bloomberg

Американська корпорація Google, що входить до складу Alphabet Inc., останніми тижнями почала вивозити своїх співробітників з Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За даними співрозмовників агентства, у московському офісі Google працювали 244 особи, компанія вже допомогла виїхати частині з них, які висловили бажання переїхати.

Інший співрозмовник агентства додав, що Google також вивіз співробітників з київського офісу, де в компанії працювало близько 50 осіб.

Як відзначає Bloomberg, Google – одна з небагатьох великих американських корпорацій, які все ще працюють у Росії, однак напруженість у її відносинах із Кремлем продовжує загострюватися. Зокрема, сервіс YouTube заборонив канал Міністерства оборони Росії, що може стати однією з останніх дій, які приведуть до його заборони російською владою.