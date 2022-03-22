Siemens призупинив контракт на постачання швидкісних поїздів в Росію вартістю понад 1 мільярд євро

Німецька компанія Siemens призупинила дію контракту на постачання нових високошвидкісних електропоїздів "Сапсан" до Росії.

Про це повідомив гендиректор "Російських залізниць" Олег Білозеров на зустрічі з членами Ради Федерації РФ, пише російське видання "Коммерсант".

За його словами, Siemens повідомила про припинення контракту, який передбачав закупівлю та технічне обслуговування 13 нових поїздів на загальну суму 1,1 млрд євро. Росія планувала отримати першу партію цих поїздів у 2022 році.

"До останнього ми вели переговори, і вони шукали варіанти, як чітко, зважаючи на санкції, вони могли б продовжувати діяти. На сьогоднішній момент договір про обслуговування діє", – додав Білозеров.

Водночас він заявив, що незважаючи на припинення постачання нових "Сапсанів", у Росії є свої виробники, які, щоправда, наразі здатні виробляти лише окремі комплектуючі.