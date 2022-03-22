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"Приватбанк" розширив можливості для міжнародних переказів з України

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приватбанк

"Приватбанк" розширив можливості надсилання переказів з України за кордон з 21 березня.

Про це йдеться в повідомленні "Приватбанку".

Так, тепер клієнтам банку доступні:

  • P2P-перекази з гривневої картки "Приватбанку" на міжнародні картки Visa або Mastercard будь-якого банку світу на суму до 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць.
  • SWIFT-перекази для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном.
  • SWIFT-перекази для закупівлі товарів на допомогу армії України.
  • SWIFT-перекази для оплати лікування фізичних осіб за кордоном.

Надіслати переказ з на картку можна в додатку "Приват24" – меню Сервіси – Перекази – На картку.

SWIFT-переказ можна надіслати не виходячи з дому через інтернет-банкінг "Приват24" – Сервіси – Перекази – SWIFT.

Автор: Галина Ялівець
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