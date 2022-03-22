Нацбанки Польщі та України підписали угоду про обмін гривень на злоті у польських банках

Національний банк України та Національний банк Польщі 18 березня 2022 року уклали угоду, що дасть можливість українцям, які перебувають у Польщі, здійснювати обмін української гривні на польські злоті.

Як повідомляє пресслужба НБУ, угода набирає чинності з 25 березня цього року.

"З цього дня українці можуть звернутися до окремих відділень банків Польщі для обміну готівкової гривні на польські злоті. Курс обміну буде максимально наближеним до офіційного", – зазначається у повідомленні.

За цим механізмом повнолітні громадяни України зможуть обміняти загалом до 10 тис. грн готівкою на одну особу. Польські банки прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 грн (банкноти нижчих номіналів та монети не прийматимуться для обміну).

Своєю чергою Національний банк Польщі купуватиме у комерційних банків Польщі готівкову гривню, отриману в результаті продажу громадянами України, для подальшого обміну з Національним банком України за тим самим курсом.

Загалом для допомоги українцям Національний банк України готовий викупити у Національного банку Польщі готівкову гривню на суму до 10 млрд грн.