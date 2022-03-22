Друга найбільша в світі фармкомпанія Novartis обмежує роботу в Росії

Друга за величиною у світі транснаціональна фармацевтична корпорація Novartis обмежує свою роботу в Росії через вторгнення російських військ в Україну.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Novartis засуджує війну в Україні. Цей неспровокований акт насильства завдає шкоди невинним людям і суперечить нашій місії покращувати здоров’я людей у ​​всьому світі. Як медична компанія, за останні кілька днів ми доставили понад 600 тис. упаковок антибіотиків, знеболюючих, серцево-судинних та онкологічних засобів, щоб забезпечити постачання тих, хто покладається на ці ліки в Україні та в прикордонних районах, де люди шукають притулку", – сказано в повідомленні.

Novartis також зробив початкову пожертву в розмірі $3 млн на благодійні організації, які надають підтримку біженцям і переміщеним особам в Україні та прикордонних країнах.

"Ми продовжуємо підтримувати наших працівників та їхні сім’ї в Україні, а також тих, хто покинув країну. Наші думки з громадянами України", – йдеться в повідомленні.

У той же час, як зазначається, компанія ретельно дотримується міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії.

"Ми впровадили комплекс заходів, які включають призупинення капітальних вкладень, реклами в ЗМІ та інших рекламних заходів у Росії. На додаток до цього, незважаючи на те, що ми продовжуємо надавати доступ до наших ліків у Росії, ми відповідально призупиняємо початок нових клінічних випробувань та зарахування нових учасників досліджень в існуючі дослідження. Ці заходи будуть перевірятися", – підкреслили в компанії.