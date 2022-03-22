Кабмін прийняв постанову про відкриття додаткових пунктів пропуску на західному кордоні

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів, адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Міністерству інфраструктури та Міністерству закордонних справ забезпечити відкриття нових та ремонт наявних пунктів пропуску через державний кордон України.

Відповідне доручення містить постанова уряду №330 від 20 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, в разі потреби уряд дозволив використовувати для пунктів пропуску тимчасові шлагбауми та дороги з ґрунтовим покриттям.

Уряд також доручив вказаним міністерствам та відомствам "надіслати інформацію про необхідність відкриття нових пунктів пропуску (пунктів контролю) митним органам іноземних держав та ініціювати проведення з компетентними органами суміжних країн діалогу щодо укладання нових міжнародних угод про відкриття пунктів пропуску через державний кордон".

Постанова має набути чинності після ухвалення закону про спрощений митний контроль для товарів, а доручення має бути виконано протягом десяти днів після цього, зазначено в документі.