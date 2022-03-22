"Укрнафта" зняла з продажу продукцію Nestle на своїх АЗС
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Продукції компанії Nestle не буде на полицях мережі АЗС Ukrnafta, поки вона продовжує свою діяльність на території агресора.
Про це йдеться в повідомленні "Ukrnafta АЗС".
"Продукції компанії Nestle не буде на полицях мережі АЗС Ukrnafta, поки вона продовжує свою діяльність на території агресора. Незважаючи на звернення українців припинити роботу в росії, компанія Nestle далі спонсорує війну в Україні. Що ж, вони свій вибір зробили. А ми робимо свій. Відсьогодні наші полиці звільнені від Nestle для соціально відповідального та екологічного бізнесу", – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше Nestle оголосила, що припинить постачати в Росію декілька найменувань своєї продукції, які вона не вважає товарами першої необхідності, проте російські підприємства компанії продовжать працювати.
Як приклад продукції, ввезення якої в РФ буде припинено, у компанії навели каву Nespresso і воду S.Pellegrino. Яку частку ці товари займали в об’ємі продажів Nestle в Росії, не уточнюється.
Крім того, Nestle заявила, що призупинила експорт своєї продукції із Росії в інші країни, за винятком країн СНД. Раніше Nestle відмовилася від інвестицій та реклами в Росії. При цьому сім заводів компанії в РФ продовжують роботу.
Нагадаємо, що Nestle також має значні активи в Україні – швейцарській корпорації належить кондитерська фабрика "Світоч", ПрАТ "Волиньхолдинг" (ТМ "Торчин"), ТОВ "Техноком" (ТМ "Мівіна").
Пізніше швейцарська Nestle та британська Unilever заявили російським ритейлерам про підвищення цін на свою продукцію з 1 квітня до 45%.
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