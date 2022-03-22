Через російське вторгнення згорів завод польського виробника пластикових виробів на Чернігівщині

Бойові дії російської армії спровокували пожежу на виробничому підприємстві ТОВ "Пласт-бокс Україна" (Чернігів), яке належить польському виробнику штучних матеріалів Plast-Box S.A.

Про це компанія повідомила на Варшавській фондовій біржі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Внаслідок пожежі було знищено виробничий цех, склад та офіси", – зазначається у повідомленні Plast-Box S.A.

Водночас компанія уточнює, що у зв'язку з безперервними бойовими діями в районі заводу наразі оцінити втрати неможливо.

Раніше, у перший же день розпочатої Росією війни – 24 лютого, польська компанія повідомила про тимчасове припинення виробничої діяльності українського підприємства в Чернігові та вжиті заходи для забезпечення безпеки працівників та майна компанії.

Виручка ТОВ "Пласт-бокс Україна" за дев'ять місяців 2021 року зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,4% – до 365,6 млн грн, а чистий прибуток – вдвічі, до 29,66 млн грн. На підприємстві працювало близько 130 осіб.

Компанія Plast-Box, згідно з інформацією на її сайті, починала свою діяльність як сімейний бізнес і згодом стала одним із провідних виробників пластикових відер у Європі. Вона спеціалізується також на виробництві високоякісної упаковки для харчової та хімічної промисловості. У компанії три заводи – два у Польщі та один в Україні. З 2004 року її акції котуються на Варшавській фондовій біржі.