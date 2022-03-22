Мінагрополітики оголосило про початок посівної

В Україні розпочалась посівна кампанія, в Одеській області розпочато сівбу ярого ячменю, на Миколаївщині починається сівба гороху.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, аграрії Одеської області станом на 22 березня засіяли ярим ячменем 30 тис. га площ із 750 тис. запланованих. На Миколаївщині продовжують підживлення озимих культур, та розпочинають сівбу гороху.

За даними облдержадміністрації, насінням аграрії на Миколаївщині забезпечені на 70%, сільгоспвиробники Одеської області забезпечені насінням на майже на 80%, засобами захисту рослин та пальним – відповідно на 62% і 46%.

В Мінагрополітики нагадали, що уряд запустив програму підтримки аграріїв цього сезону. Зокрема, впроваджується кредитування аграріїв з обмеженням оброблюваних угідь до 10 тис. га, змінено оподаткування, згідно з яким хлібороби сплачуватимуть лише податок у розмірі 2% від обігу тощо.

Крім того, Кабмін спростив доступ виробників сільгосппродукції до пального, пестицидів та агрохімікатів в умовах воєнного стану. Зокрема, дозволено введення в обіг бензину та дизельного пального екологічних класів Євро3 і Євро 4, а також спрощено проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. Також скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7%.