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Кабмін доручив закупити 10 мільйонів продуктових наборів для мешканців у зоні бойових дій

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продукти

Кабінет міністрів доручив безкоштовно забезпечити наборами продовольчих товарів тривалого зберігання населення тих регіонів, на території яких ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №328 від 20 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Мінекономіки доручено встановити перелік та обсяги закупівлі продовольчих товарів та упаковки для їх фасування з розрахунку на 10 млн осіб для подальшої безоплатної видачі населенню через обласні військові адміністрації (ОВА).

Водночас ОВА доручено забезпечити переробку зерна на борошно та крупи на підприємствах регіону з компенсацією їх власникам понесених витрат, а також роздачу продуктових наборів на своїй території власними силами.

У свою чергу Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця" та "Укрпошта" мають безкоштовно доставляти відповідні продовольчі набори для населення територій у зоні бойових дій.

Постановою також затверджено приблизний перелік продуктів, придбання яких має забезпечити Мінекономіки.

Зокрема, необхідно закупити:

  • зерно (пшениця та/або кукурудза) для виробництва хліба та борошна з розрахунку 12,14 кг на місяць на одну особу;
  • крупи, рис, зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг на місяць на особ;
  • макаронні вироби – 1 пачка;
  • олія соняшникова – 1 пляшка;
  • консерви м’ясні, рибні, бобові – 2,5 банки;
  • цукор – 1 пачка;
  • молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 літрів;
  • хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 пачка;
  • чай, кава – 0,2 пачки.

Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розробив механізм, який дозволить безкоштовно забезпечити мешканців населених пунктів, що опинилися на лінії бойових дій, необхідними продуктами харчування.

Автор: Михайло Орлюк
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0.2 пачки чая на месяц? Просто интересно, кто будет распечатывать пачки и отсыпать из них 0.2?
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22.03.2022 20:06 Відповісти
Чай в пакетиках , мабуть мають на увазі!
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23.03.2022 09:51 Відповісти
Ну тоже не понятно, 0.2 пачки из скольки пакетиков? Есть пачки по 10 пакетиков, а есть и по 100.
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23.03.2022 13:31 Відповісти
Це така дрібниця , що немає сенсу звертати на це увагу , так як наразі є справи серйозніші 😠
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23.03.2022 13:42 Відповісти
и ещё прорабойтайте организацию раздачи этой помщи, а то будет как с гуманитаркой - приходите на пункт выдачи гумантираки, а там стоит три очереди, люди в растерянности, одни ищут последнего, а другие ищут свою очередь, а третьи поднимают панику про номера (мол, я номер 32, а вы номер 64 поэтому я раньше, и при этом номеров ни у кого нет, они только устные). А объяснение - "граждане, сегодня я тут стою уже третий день потому что занял очередь в субботу, и вчера стоял тут и после 300 человек продукты кончились, но вот сегодня я обязан получить!" - это вообще завал!

При том, что люди слабые от голода, надо там простоять непонятно до какого часа (да хоть с раннего утра до 16-00), а ещё на улице холодно и присесть там негде - просто стойте восемь часов на ногах снаружи здания.
Я сопоставил риск заболеть и полбуханки хлеба и 500 грамм каши и решит остаться голодным, но здоровым, но там уже начиналась драка между самыми агрессивными бабками, и теми кто ждал дольше всех и недавно пришедшими обезумевшими от хаоса дедами. И паспорт при бегстве от бомбёжки потерял - можно ли мне использовать загранпаспорт для получения еды? И как часто можно ходить? Я варил ячменную кашу (те пол-кило крупы и пол-буханки) в течение 5 дней, значит мне уже можно прийти ещё раз?
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22.03.2022 21:06 Відповісти
 
 