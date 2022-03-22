Кабмін доручив закупити 10 мільйонів продуктових наборів для мешканців у зоні бойових дій

Кабінет міністрів доручив безкоштовно забезпечити наборами продовольчих товарів тривалого зберігання населення тих регіонів, на території яких ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №328 від 20 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Зокрема, Мінекономіки доручено встановити перелік та обсяги закупівлі продовольчих товарів та упаковки для їх фасування з розрахунку на 10 млн осіб для подальшої безоплатної видачі населенню через обласні військові адміністрації (ОВА).

Водночас ОВА доручено забезпечити переробку зерна на борошно та крупи на підприємствах регіону з компенсацією їх власникам понесених витрат, а також роздачу продуктових наборів на своїй території власними силами.

У свою чергу Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця" та "Укрпошта" мають безкоштовно доставляти відповідні продовольчі набори для населення територій у зоні бойових дій.

Постановою також затверджено приблизний перелік продуктів, придбання яких має забезпечити Мінекономіки.

Зокрема, необхідно закупити:

зерно (пшениця та/або кукурудза) для виробництва хліба та борошна з розрахунку 12,14 кг на місяць на одну особу;

крупи, рис, зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг на місяць на особ;

макаронні вироби – 1 пачка;

олія соняшникова – 1 пляшка;

консерви м’ясні, рибні, бобові – 2,5 банки;

цукор – 1 пачка;

молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 літрів;

хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 пачка;

чай, кава – 0,2 пачки.

Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розробив механізм, який дозволить безкоштовно забезпечити мешканців населених пунктів, що опинилися на лінії бойових дій, необхідними продуктами харчування.