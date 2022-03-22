Кабмін доручив закупити 10 мільйонів продуктових наборів для мешканців у зоні бойових дій
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Кабінет міністрів доручив безкоштовно забезпечити наборами продовольчих товарів тривалого зберігання населення тих регіонів, на території яких ведуться активні бойові дії з російськими окупантами.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №328 від 20 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Зокрема, Мінекономіки доручено встановити перелік та обсяги закупівлі продовольчих товарів та упаковки для їх фасування з розрахунку на 10 млн осіб для подальшої безоплатної видачі населенню через обласні військові адміністрації (ОВА).
Водночас ОВА доручено забезпечити переробку зерна на борошно та крупи на підприємствах регіону з компенсацією їх власникам понесених витрат, а також роздачу продуктових наборів на своїй території власними силами.
У свою чергу Міністерство інфраструктури України, АТ "Укрзалізниця" та "Укрпошта" мають безкоштовно доставляти відповідні продовольчі набори для населення територій у зоні бойових дій.
Постановою також затверджено приблизний перелік продуктів, придбання яких має забезпечити Мінекономіки.
Зокрема, необхідно закупити:
- зерно (пшениця та/або кукурудза) для виробництва хліба та борошна з розрахунку 12,14 кг на місяць на одну особу;
- крупи, рис, зерно для круп в перерахунку на еквівалент крупи – 2 кг на місяць на особ;
- макаронні вироби – 1 пачка;
- олія соняшникова – 1 пляшка;
- консерви м’ясні, рибні, бобові – 2,5 банки;
- цукор – 1 пачка;
- молоко пастеризоване або його замінник (згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент незбираного молока) – 5 літрів;
- хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 пачка;
- чай, кава – 0,2 пачки.
Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів розробив механізм, який дозволить безкоштовно забезпечити мешканців населених пунктів, що опинилися на лінії бойових дій, необхідними продуктами харчування.
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При том, что люди слабые от голода, надо там простоять непонятно до какого часа (да хоть с раннего утра до 16-00), а ещё на улице холодно и присесть там негде - просто стойте восемь часов на ногах снаружи здания.
Я сопоставил риск заболеть и полбуханки хлеба и 500 грамм каши и решит остаться голодным, но здоровым, но там уже начиналась драка между самыми агрессивными бабками, и теми кто ждал дольше всех и недавно пришедшими обезумевшими от хаоса дедами. И паспорт при бегстве от бомбёжки потерял - можно ли мне использовать загранпаспорт для получения еды? И как часто можно ходить? Я варил ячменную кашу (те пол-кило крупы и пол-буханки) в течение 5 дней, значит мне уже можно прийти ещё раз?