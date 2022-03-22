Росія знову відклала початок виробництва власних новітніх літаків через санкції
Новини БізнесЦензор Технології
Іноземні постачальники припинили постачати компоненти для російської авіаційної промисловості навіть за передоплаченими замовленнями.
Про це розповів голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров, повдіомляє російський Інтерфакс.
"Нам відмовлено у постачанні компонентів у рамках нашої широкої міжнародної кооперації, при тому, що навіть заздалегідь передоплачені замовлення вони сьогодні заморожені і не постачаються. Причому пояснень немає жодних", – заявив російський міністр.
З огляду на це він вчергове заявив про необхідність прискорення роботи з імпортозаміщення у цій сфері з залученням компаній з "дружніх країн".
Він також додав, що серійне виробництво найновіших російських літаків МС-21 з імпортозаміщеними комплектуючими планується розпочати з 2024 року, хоча рік тому планувалося почати виробництво цих літаків до кінця 2021 року.
"Швидше за все, це (старт серійного повномасштабного виробництва, – ред.) буде 2024 рік після завершення робіт з імпортозаміщення, завершення всіх сертифікаційних процедур, тому що будь-який заміщений компонент у літаку вимагає проведення відповідних процедур випробувань", – визнав Мантуров.
Як повідомлялося, раніше США та Євросоюз запровадили санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Влада РФ визнавала, що російські авіакомпанії намагались отримати китайські комплектуючі, однак Китай їм відмовив.
МС-21 мав стати першим середньомагістральним літаком, створеним у пострадянській Росії. Рік тому старт серійного виробництва МС-21 було вкотре відкладено, за останніми офіційними даними, він очікувався наприкінці 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...