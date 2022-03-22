Польська PGNiG забронювала потужності газового терміналу в Литві
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Польська компанія PGNiG на тлі пошуку шляхів диверсифікації, збирається використати потужності LNG-терміналу в Клайпеді (Литва), оскільки постачання через Литву – це ще одне потенційне джерело для заміни імпорту з Росії.
Про це повідомляє польське бізнес-видання Biznes Alert, передає enkorr.
Вказано, що запускається газопровід "Польща-Литва" для імпорту до 2 млрд кубометрів на рік з травня 2022 року.
"PGNiG зарезервувала потужності регазифікації на терміналі СПГ у Клайпеді", – підтвердили у компанії.
Однак поки нічого не повідомляється щодо точної дати чи обсягів бронювання.
Раніше Польща планувала розірвати "Ямальський контракт" з російським "Газпромом" 2022 року й не підписувати новий. Однак через вторгнення Росії в Україну постачання може бути перервано швидше через ембарго, яке обговорюють в Європейському союзі, або інцидент, пов’язаний із військовими операціями.
Тому поляки вживають низку заходів для підготовки до такої змоги, зокрема вдалися до швидшого запуску газопроводу "Польща-Литва".
Зазначається також, що з допомогою газового терміналу у Литві Польща зможе імпортувати до п’ятої частини того, що брала з Рсії.
Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Стокгольма відхилив клопотання "Газпрому" про скасування рішення Арбітражного суду щодо ціни на газ, що постачається за "Ямальським контрактом", на користь польської компанії PGNiG.
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