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Oriflame зупиняє свій бізнес у Росії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

oriflame

Компанія Oriflame заявила про неможливість продовження свого бізнесу в Росії через війну.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми будемо ще більше скорочувати операції в Росії, призупиняючи інвестиції, маркетинг, навчання та заходи. Крім того, ми також призупинимо онлайн-продажі кінцевим споживачам у Росії. Ці дії суттєво вплинуть на наш бізнес у Росії", – сказано в повідомленні.

Шведська компанія Oriflame, заснована в 1967 році, і міжнародною компанією з продажу краси в соціальних мережах, яка представлена ​​на більш ніж 60 ринках, з широким портфоліо шведських інноваційних продуктів для краси та оздоровлення, які продаються і продаються приблизно через 2,5 млн партнерів бренду Oriflame.

Автор: Галина Ялівець
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ну шо деваньки
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22.03.2022 15:31 Відповісти
 
 