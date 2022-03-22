Кабмін прийняв постанову про скасування митних платежів, рішення має затвердити Рада

Кабінет міністрів попередньо на час воєнного стану дозволив ввозити товари, зокрема транспортні засоби, за спрощеною процедурою без сплати митних платежів, проте рішення набуде чинності після ухвалення відповідного законодавства.

Відповідну ухвалу уряду від 20 березня № 330 оприлюднили на "Урядовому порталі".

Зокрема, спрощена процедура передбачає, що митний контроль та митне оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, які ввозяться на територію України, здійснюється без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання попередньої митної декларації без проведення митного огляду, без застосування фітосанітарного контролю, заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю) безпосередньо у пунктах пропуску через державний та митний кордон України.

Стандартний спосіб митного контролю передбачає, що контроль і митне оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, здійснюються у повному обсязі відповідно до вимог Митного кодексу, а оподаткування ввезених товарів здійснюється на загальних підставах.

Одночасне використання двох способів одним суб’єктом господарювання або громадянином не допускається.

Водночас спрощений спосіб не може застосовуватися суб’єктами господарювання, які ввозять в Україну етиловий спирт та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живогоˮ бродіння), тютюнові вироби, тютюн, промислові замінники тютюну, сигарети, цигарки, сигарили та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Постанова набуде чинності одночасно з відповідним законом, який передбачатиме спрощений митний контроль для зазначених вище товарів, йдеться у документі.