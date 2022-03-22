Японська корпорація NEC зупинила постачання продукції, але зберігає свій бізнес в Росії (оновлено)

Японська корпорація NEC призупинила всі майбутні продажі продуктів і послуг, а також майбутні інвестиції в Росію внаслідок воєнного вторгнення в Україну.

Про це повідомляється в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

Крім того, NEC Group передасть 500 тисяч євро Всесвітній продовольчій програмі Організації Об’єднаних Націй (WFP) на гуманітарну допомогу постраждалим від війни в Україні та прилеглих регіонах.

NEC також нагадує, що її американська дочірня компанія Netcracker Technology реалізувала низку ініціатив з надання допомоги та підтримки своїм працівникам в Україні та їхнім родинам, включаючи підтримку евакуації та забезпечення житлом, їжею, водою, товарами та запасами. Загалом понад 700 українських співробітників компанії та їхніх сімей переміщено в безпечніші місця в Україні та за кордоном.

Водночас галузеве видання dev.ua зазначає, що в Росії та Білорусі працює навіть більше співробітників Netcracker, ніж в Україні. Роботу свого російського бізнесу NEC у своїй заяві не коментує.

Крім того, Netcracker Technology пов’язаний ТОВ "Неткрекер", яке зареєстровано в РФ як власність іноземних юридичних осіб.

"Ця юридична особа продовжує свою діяльність в Росії і націлена на збільшення інвестицій в російську економіку за рахунок найму більшої кількості співробітників в російських офісах в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Самарі, Тольятті, Саратові, Владивостоці і Воронежі – станом на 17 березня 2022 року – 145 відкритих позицій", – зазначалось у зверненні співробітників Netcracker в Україні, які вимагають припинить роботу російських філій компанії.

NEC (Nippon Electric Corporation) – японська корпорація, виробник електронної, комп'ютерної техніки, телекомунікаційного устаткування, одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній.