Італія заморозила активи російських олігархів вартістю 800 мільйонів євро

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Україна захищає не тільки свою безпеку, але і європейську після вторгнення РФ в країну.

Про це він заявив після відеовиступу президента Володимира Зеленського в італійському парламенті, передає ANSA.

"Україна захищає наш власний мир і безпеку", – сказав Драгі, додавши, що Італія не дивитиметься з іншого боку на "варварство" російського вторгнення в Україну.

Глава уряду також високо оцінив героїчний опір українського народу проти жорстокості президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, Італія вже заморозила активи на суму понад 800 млн євро, які належать російським олігархам, і що країна надішле військову й іншу допомогу Україні.

Також Драгі додав, що Рим хоче бачити Київ у Євросоюзі.

Раніше фінансова гвардія Італії наклала арешт на житлову нерухомість російського олігарха і власника "Сєвєрсталі" Олексія Мордашова на Сардинії вартістю 105 мільйонів євро. А до того було заарештовано його 65-метрову яхту Lady M. Вартість судна оцінюють у 65 мільйонів євро.