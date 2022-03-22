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Новини Корпоративні відносини
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На Київщині згорів склад "Фармак", компанія втратила 1,5 мільярда

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

фармак

Фармацевтична компанія "Фармак" унаслідок бойових дій втратила склад, де знаходились сировина для ліків.

Про це повідомив член наглядової ради компанії Петро Чернишов у Facebook.

"Склад "Фармака" розташований під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат", – написав він.

Також Чернишов додав, що компанія працює над повноцінним відновленням виробництва.

"Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", – уточнив він. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Вже не перший тиждень війни. Всі вже зрозуміли, що ворог перейшов до знищення цивільних об'єктів. Яких заходів вживають керівники підприємств, щоб убезпечити хоча б найцінніше, що зберігається у них на складах і в цехах? Чи все по принципу : "Допоки грім не гряне..."
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22.03.2022 14:42 Відповісти
Може хоч правильні висновки бізнесмени зроблять після війни- не потрібно всім в Києві виробництва робити, щоб вся Україна на роботу туди їхала, а розташуватись в регіонах, там і зарплату можна меньшу відносно платити, і бізнесу спокійніше. Бо інакше б до бізнесу це розуміння не прийшло б.
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22.03.2022 14:54 Відповісти
 
 