На Київщині згорів склад "Фармак", компанія втратила 1,5 мільярда

Фармацевтична компанія "Фармак" унаслідок бойових дій втратила склад, де знаходились сировина для ліків.

Про це повідомив член наглядової ради компанії Петро Чернишов у Facebook.

"Склад "Фармака" розташований під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат", – написав він.

Також Чернишов додав, що компанія працює над повноцінним відновленням виробництва.

"Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", – уточнив він.