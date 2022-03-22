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На Київщині згорів склад "Фармак", компанія втратила 1,5 мільярда
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Фармацевтична компанія "Фармак" унаслідок бойових дій втратила склад, де знаходились сировина для ліків.
Про це повідомив член наглядової ради компанії Петро Чернишов у Facebook.
"Склад "Фармака" розташований під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо – у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат", – написав він.
Також Чернишов додав, що компанія працює над повноцінним відновленням виробництва.
"Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", – уточнив він.
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Валентина Лещук
показати весь коментар22.03.2022 14:42 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар22.03.2022 14:54 Відповісти Мені подобається 2
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