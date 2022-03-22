У Росії лікарі скаржаться на дефіцит понад 80 препаратів

Російські лікарі під час своєї практики вже зіштовхнулися з дефіцитом більш як 80 видів препаратів.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на результати опитування професійної спільноти, передає Укрінформ,

Лікарі кажуть про нестачу, зокрема, таких засобів: протизапальних, гастроентерологічних, протиепілептичних, протисудомних, антидепресантів тощо.

Опитування проводилося 14-21 березня, у ньому брали участь 3 317 лікарів.

Раніше міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко повідомляв про високий попит на низку ліків упродовж останніх трьох тижнів, який був спровокований "якимись фейками та недостовірною інформацією". Глава російського МОЗ закликав росіян "не створювати ажіотажного попиту".