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Влада Росії визнала масову втечу ІТ-спеціалістів через війну та санкції

Новини БізнесЦензор IT

россия,рунет

Через війну з Україною за запровадження санкцій з Росії вже виїхали 50-70 тисяч ІТ-фахівців, найближчим часом країну можуть залишити ще понад 100 тисяч фахівців.

Про це міністр цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій РФ Максут Шадаєв заявив на засіданні ІТ-комітету Держдуми, повідомляється на сайті Російської асоціації електронних комунікацій (РАЕК).

Він назвав необхідність зупинити відтік кадрів головним пріоритетом російської влади.

За підсумками засідання комітету Госдуми було прийнято ряд рішень, які мали б тримати виїзд ІТ-спеціалістів, зокрема, запровадження податкових пільг, а також запуск "централізованої офіційної релокації в низку країн, з якими РФ має домовленості про співпрацю щодо тимчасового переміщення ІТ-фахівців та ІТ-компаній".

Серед інших пропозицій РАЕК відзначає ідею заступника голови Мінпромторгу Росії Василя Шпака про створення в Росії кібервійськ та держоборонзамовлення у цій сфері.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+20
Шось дивне відбувається. Що, скрєпи і русскіе берьозкі вже не такі дорогі, коли не можна сидіти за бугром і жерти віскі з колою, запиваючи це смузі? Дивина.
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22.03.2022 14:27
+15
Кацапам нельзя пользоваться компьютером, нет такой скрепы. Вот кадыровские бутылки и ментовские швабры это да, это скрепно.
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22.03.2022 15:51
+10
Ескплуатація комп'ютерної техніки у недалекому майбутньому на болотях.

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22.03.2022 17:24
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Шось дивне відбувається. Що, скрєпи і русскіе берьозкі вже не такі дорогі, коли не можна сидіти за бугром і жерти віскі з колою, запиваючи це смузі? Дивина.
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22.03.2022 14:27 Відповісти
Кацапам нельзя пользоваться компьютером, нет такой скрепы. Вот кадыровские бутылки и ментовские швабры это да, это скрепно.
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22.03.2022 15:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SvuTejWo43k
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22.03.2022 17:21 Відповісти
Альо, а как же духовные скрепы? Санкции даже не начали действоват, а те, кто кричал что от санкций они только крепчаю - бегут как крысы)
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22.03.2022 17:07 Відповісти
Ескплуатація комп'ютерної техніки у недалекому майбутньому на болотях.

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22.03.2022 17:24 Відповісти
Був колись такий звичай - прибивати щит на брамі захопленої фортеці. А тут що відбулося?
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22.03.2022 18:35 Відповісти
Жду дальнейшего развития событий.
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23.03.2022 11:50 Відповісти
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23.03.2022 16:37 Відповісти
погано... наших it можуть спробувати витеснути...
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22.03.2022 17:36 Відповісти
Звідки? З "низки країн"?
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22.03.2022 18:33 Відповісти
доречи, а що то за низка краин? " низку країн, з якими РФ має домовленості про співпрацю щодо тимчасового переміщення ІТ-фахівців Джерело: https://biz.censor.net/n3327652"
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22.03.2022 20:53 Відповісти
Північна Корея та Білорашка.
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23.03.2022 06:17 Відповісти
і хто захоче щоб розробником програмного забезпечення був хтось русский, хто зна що від нього очикувати, позалишає купу дюр в софті і цьомай в дупу.
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23.03.2022 01:30 Відповісти
Это они от армии бегут.
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23.03.2022 00:28 Відповісти
від армії, від мракобесія, від середньовіччя, бо коли вони нам середньовіччя готували, їх все влаштовувало, але щоб самім світило, то нє.
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23.03.2022 01:29 Відповісти
А ведь сколько г-нодонатныъ игр для мэйлрушной помойки могли напрограммить
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23.03.2022 11:45 Відповісти
 
 