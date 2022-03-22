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Українці знову можуть отримати будівельні послуги у ЦНАПах

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цнап

Українці знову можуть отримати будівельні послуги у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що там можна замовити, зокрема:

  • будівельний паспорт забудови земельної ділянки;
  • містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;
  • подання або внесення змін до повідомлення про початок підготовчих та будівельних робіт;
  • реєстрацію декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Послуги доступні в ЦНАПах таких областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Житомирська.

Автор: Юлiя Недашківська
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