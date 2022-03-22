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Зеленський попередив про голод у деяких країнах через війну в Україні

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зеленський

Одним із наслідків українсько-російської війни буде голод у різних країнах світу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеовиступу перед парламентом Італії, передає Інтерфакс-Україна. 

"Наслідки цієї війни вже відчуваються в багатьох країнах світу, не тільки в Європі, і найстрашнішим буде голод, який наближається для різних країн", – сказав він.

Зеленський нагадав, що "Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства".

"Але як ми можемо сіяти під ударом російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо заміновує поля? Знищує бази з паливом... Ми не знаємо, який урожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані та заміновані наші порти", – сказав він.

Президент уточнив, що йдеться про зрив поставок кукурудзи, олії та інших товарів, "життєво необхідних, зокрема, для ваших сусідів через море".

Автор: Юлiя Недашківська
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Шо ты мелешь? Как будто все сидят только на макаронах и хлебе... Да и не про европейских соседей надо беспокоится, а в первую очередь про Украину. Главное чтобы здесь было что хавать, а в ЕС с голоду пухнуть точно не будут.
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22.03.2022 17:33 Відповісти
ти про Україну думай
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22.03.2022 17:59 Відповісти
рак мозга !
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22.03.2022 21:03 Відповісти
Ну тут він правду сказав, мінус 106 000 000 тонн зернових для світу це потужний удар по продовольчій безпеці світу!
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22.03.2022 23:07 Відповісти
 
 