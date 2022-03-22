У Туреччині виявили другу суперяхту Абрамовича

Суперяхта Eclipse, пов'язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок пришвартувалася на турецькому курорті Мармарис. Днем раніше ще одну його яхту Solaris виявили у Бодрумі.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в порту.

Яхта Eclipse, одна з найбільших яхт у світі завдовжки 162,5 метра прибула до Мармариса після круїзу на південний схід від грецьких островів Крит і Родос. Яхта плаває під прапором Бермудських островів.

Згідно з даними, суперяхта Solaris залишилася пришвартована в Бодрумі, обігнувши води країн Євросоюзу, де Абрамович віднедавна перебуває під санкціями.

Водночас жодних ознак того, що Абрамович був на борту будь-якого з суден, немає.

На яхті Eclipse є два вертолітні майданчики, дев’ять палуб, плавальний басейн та вбудовані протиракетні засоби захисту.

Раніше, у порт Бодрума зайшла супер'яхта Абрамовича Solaris, їй намагалася завадити пришвартуватися юнацька команда українських яхтсменів.