Airbnb почав скасовувати "благодійні" бронювання житла в Україні через фейкові оголошення

Станом на 21 березня в Києві, Одесі та Львові користувачі сервісу з пошуку житла Airbnb забронювали 434 000 благодійних ночей на суму понад $15 млн. Водночас сервіс почав скасовувати деякі з броней через фейкові оголошення орендодавців.

Як пише Wired, через часті випадки шахрайства з боку орендодавців, Airbnb почав без пояснень скасовувати "благодійні" бронювання. Це спантеличило багато користувачів, які хотіли допомогти українцям, передає ain.ua.

Однак, саму можливість пожертв сервіс не скасував. Допомогти українцям, забронювавши їхні помешкання через Airbnb, досі можливо.

За інформацією видання, деякі недобросовісні господарі створювали фейкові оголошення про здачу квартири в оренду в Україні. В деяких випадках, "орендодавці" навіть не проживали в Україні.

Попри те, що кошти призначалися на благодійну допомогу, публікація фейкових оголошень суперечить політиці Airbnb. Відслідковуючи такі випадки, сервіс скасовував бронювання та повертав гроші орендарям.

Окрім цього, в середині березня, Airbnb заборонив створювати новим господарям оголошення про здачу квартир в Україні. Сервіс також почав ретельніше перевіряти наявні на платформі пропозиції.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну люди з усього світу вони почали бронювати через Airbnb житло в Україні та надсилати передоплату власникам, хоча й не збираються відвідувати країну. Так, іноземці хотіли фінансово підтримати українців.

Як повідомлялося, сервіс бронювання житла Airbnb надасть житло безплатно для 100 тис. українців. Крім того, платформа припинила співпрацю з Росією та Білоруссю.