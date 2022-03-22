Окупанти обстріляли порт у Миколаєві

У ніч проти 22 березня російські окупанти завдали удари по Миколаївському морському порту.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів у Facebook.

"Сьогодні вночі по морському порту "Миколаїв" було завдано удару. Внаслідок цього, портова інфраструктура зазнала значних пошкоджень", – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією постраждалих немає.

Як повідомлялся, порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська, Херсона тимчасово не працюють, а вхід та вихід суден тимчасово неможливий. Не працює і Білгород-Дністровський морпорт через відсутність у порту флоту та вантажів. Водночас "Миколаїв", "Ольвія", "Південний", "Одеса", "Чорноморськ" частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом.