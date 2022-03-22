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Renault відновив виробництво на заводі у Москві

Новини БізнесЦензор Транспорт

renault

Французький автовиробник Renault відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що минулого місяця Renault припинив виробництво на заводі, посилаючись на логістичні проблеми після вторгнення РФ в Україну. Однак рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, зазначають джерела агентства Reuters.

Renault володіє контрольним пакетом акцій російського автовиробника "Автоваз". Це означає, що компанія має більші операції в країні, ніж інші європейські конкуренти. Крім того, на компанію працює 40 тис. місцевих працівників.

На заводі у Москві Renault збирає для РФ кросовери Duster, Arkana і Kaptur і позашляховик Nissan Terrano.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ох и гондоны )
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22.03.2022 11:33 Відповісти
А вы не видели на дорогах Украины автомобили Аркана собранные на ЗАЗе из российских комплектующих. Вот кто гандоны.
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22.03.2022 12:11 Відповісти
Бізнес на крові...ну-ну, жабоїди
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22.03.2022 12:14 Відповісти
Дно. Насрали себе в штаны, будут долго отмыться. Вангую глобальное падение продаж продукции рено
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22.03.2022 19:54 Відповісти
 
 