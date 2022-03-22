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По 6500 гривень за програмою "єПідтримка" вже отримали більше мільйона українців (оновлено)

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єпідтримка

Із 21 березня розпочалися виплати 6500 грн грошової допомоги "єПідтримка" для працівників та ФОПів з областей, де ведуться найактивніші бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомили у пресслужбі державного "Приватбанку", його клієнти вже отримали на карти "єПідтримка" держдопомогу на загальну суму 1,63 млрд грн.

"250 тис. клієнтів "Приватбанку" вже отримали на карти "єПідтримка" держдопомогу зі втрати доходу на суму 1,6 млрд грн. Зарахування коштів триває, 6,5 тис. нараховується банком на картку "єПідтримка" одразу після отримання грошей від держави", – вказано у повідомленні.

Банк зазначив, що всього клієнти подали 1,7 млн ​​заявок на отримання такої допомоги, що становить більше половини від загальної суми на отримання допомоги в "Дії".

Увечері у вівторок в пресслужбі Міністерства економіки уточнили, що урядом вже перераховано 7,6 млрд грн в рамках програми "єПідтримка" для допомоги українцям, які втратили роботу через війну та знаходяться на територіях, де ведуться найактивніші бойові дії. Заявки на отримання 6 500 грн від держави вже подали понад 3,1 мільйона українців, виплати вже отримали понад 1,2 мільйона з них.

Нагадаємо, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ, а також ФОПи усіх груп можуть одержати одноразову виплату 6 500 гривень від держави в рамках "єПідтримки" у таких регіонах: Волинська область; Дніпропетровська область; Донецька область; Житомирська область; Запорізька область; Київська область; м. Київ; Луганська область; Миколаївська область; Одеська область; Сумська область; Харківська область; Херсонська область; Чернігівська область.

Запит на допомогу можна подати у додатку "Дія". Ті, хто не має картки для виплат за програмою "єПідтримка", повинні її оформити. Зараз таку послугу надають банки Monobank, "Альфа-банк", "Приватбанк", "А-Банк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", Raiffeisen BANK, "Восток банк", IdeaBank, izibank, ПУМБ. Витратити кошти можна на будь-які потреби без обмежень.

Автор: Юлiя Недашківська
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і також знімати в банкоматах
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а как можно виртуальную карту засунуть в банкомат?
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22.03.2022 14:42 Відповісти
варианты:
1. Использовать бесконтакт на смартфоне
2. Перелить деньги на свою физическую карту этого же банка (кто заказывал выпуск карты "е-поддержка" в каком-либо банке, обязательно или получил на руки также физическую карту или умел уже на руках карту этого банка). С этими 6500 такая операция возможна!
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22.03.2022 15:29 Відповісти
вариант1 - я подразумевал оплату при покупках в магазинах.
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22.03.2022 15:30 Відповісти
А навіщо тобі,кремлетролль, ми тут в Україні розуміємо як це зробити.
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22.03.2022 15:32 Відповісти
не нужно так категорично. Есть масса людей, которые от всего этого далеки и могут не видеть решений.
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22.03.2022 15:36 Відповісти
хто не мав роботи немав за що існувати, а зараз взагалі обнищені - велиа БРЕХНЯ що дають хоть щось безробітнім.... а ті що робили ну що ж їм мало- мамка держава дає діткам цицю.

Вже з,їли все.

Ганебно це все виглядає-ось ми обнищені вкрай , все нема нічого. Тупо голяк у всьому і ніхто нічим не допоможе.... тільки голімий піар. а піар сволоти на крові
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23.03.2022 06:25 Відповісти
Ніколи нічим мені держава не допомогала....НІКОЛИ

Прості люди це як обуза державі.

Один раз я звернувся по безробіттю то мене більше року голодного знущалися і ганяли за надуманими папірцями.

хто не мав роботи немав за що існувати, а зараз взагалі обнищені - велиа БРЕХНЯ що дають хоть щось безробітнім.... а ті що робили ну що ж їм мало- мамка держава дає діткам цицю.

Ганебно це все виглядає-ось ми обнищені вкрай , все нема нічого. Тупо голяк у всьому і ніхто нічим не допоможе.... тільки голімий піар. а піар сволоти на крові

Україну жаль але не потвор які нас довели до нищоти
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23.03.2022 06:31 Відповісти
І давно ти так "існуєш, не маючи роботи"?
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23.03.2022 12:00 Відповісти
В кацапський банкомат яку хочеш карту вже немає сенсу пхати...
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23.03.2022 12:02 Відповісти
Без смартфона с "Дией"- нельзя?
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22.03.2022 19:31 Відповісти
хто не мав роботи немав за що існувати, а зараз взагалі обнищені - велиа БРЕХНЯ що дають хоть щось безробітнім.... а ті що робили ну що ж їм мало- мамка держава дає діткам цицю.

Ганебно це все виглядає-ось ми обнищені вкрай , все нема нічого. Тупо голяк у всьому і ніхто нічим не допоможе.... тільки голімий піар. а піар сволоти на крові
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23.03.2022 06:22 Відповісти
 
 