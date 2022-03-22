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Фінляндія (280) яхта (74)

Фінські митники затримали понад 20 яхт, які можуть належати російським олігархам

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финляндия

Фінська митниця затримала 21 яхту, які можуть належати підсанкційним російським олігархам або їхнім компаніям.

Про це пише видання Helsingin Sanomat, передає Європейська правда.

Про затримання суден стало відомо ще в четвер та п'ятницю. Правоохоронці розслідують, чи належать яхти особам або організаціям, які перебувають під санкціями ЄС.

Наразі точно не відомо, чи це так, оскільки судна зареєстровані по всьому світу.

Якщо митниця отримає достатню впевненість у приналежності, то відповідальне відомство із примусового стягнення боргів зможе перейти до заморожування майна.

Автор: Юлiя Недашківська
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