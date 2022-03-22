Росіяни в лютому забрали з банків 1,2 трильйона рублів – максимум за 14 років

Відтік коштів росіян з рахунків та депозитів банків у лютому 2022 року становив 1,2 трлн рублів. Це найбільший місячний відтік щонайменше з 2008 року.

Про це йдеться в огляді Центробанку РФ.

Найбільше грошей росіяни вивели в останній тиждень лютого.

Зазначається, що попит населення на рублеву та валютну готівку стимулював "негативний інформаційний фон в умовах санкцій щодо найбільших російських банків".

Як пише Forbes, зростання на 111,3 млрд рублів готівки в обігу, що надійшли через банківську систему, було зафіксовано вже 24 лютого.

У наступні дні він посилився і в сукупності обсяг готівки за підсумками лютого збільшився більш ніж на 2 трлн, до 15,82 трлн рублів. "Ліквідність банків була підтримана завдяки операціям з ЦБ, зростанню коштів на спеціальних ескроу-рахунках, а також "помірному припливу" коштів юридичних осіб", – йдеться в матеріалах ЦБ.