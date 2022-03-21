Британська OneWeb знайшла заміну ракетам "Роскосмосу" для запуску своїх супутників

Британська компанія OneWeb,яка працює над створенням глобальної системи супутникового інтернету у конкуренції зі Starlink, уклала угоду зі своїм прямим конкурентом – американською SpaceX Ілона Маска, відмовившись від послуг "Роскосмосу".

Як повідомляє компанія, перший запуск супутників OneWeb за контрактом зі SpaceX очікується вже цього року, пише ITC.ua.

Наразі OneWeb вже запустила 428 із запланованих 648 супутників. Британська компанія до війни в Україні користувалася послугами "Роскосмосу", який забезпечував доставку супутників OneWeb на орбіту за допомогою радянських носіїв "Союз" з космодрому Байконур.

Проте 3 березня OneWeb заявила про зупинення співпраці з "Роскосмосом".

ДО цього OneWeb здійснила 13 запусків за договором з "Роскосмосом" і планувала ще мінімум 5, останній з них мав відбутися у серпні 2022 року. Водночас доля 36 супутників OneWeb, раніше доставлених на Байконур, невідома – російська сторона наразі відмовляється їх віддавати.

Як повідомлялося, раніше ЄКА (Європейське космічне агентство) офіційно відмовилося від співпраці з "Роскосмосом" щодо проекту ExoMars і також веде переговори з компанією Ілона Маска про перенесення запусків, які спочатку планувалися з використанням "Союзів".