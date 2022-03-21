Нацбанк обмежив зняття валюти з гривневих рахунків за кордоном

Національний банк України (НБУ) змінив ліміти на зняття готівки з банківських рахунків в Україні та за кордоном.

Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №58 від 21 березня та вже набули чинності, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, зняття валюти з гривневих рахунків за кордоном обмежено лімітом у 100 тис. грн на місяць.

"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", – зазначається у повідомленні.

Водночас збільшено щоденний ліміт на зняття готівки в Україні з рахунків у іноземній валюті з 30 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті). Цей ліміт також поширюватиметься на зняття валюти за кордоном із рахунків в іноземній валюті, що відкриті в українських банках. При цьому щоденний ліміт у 100 тис. грн на зняття коштів в Україні з рахунків в національній валюті лишається чинним.

Нацбанк зазначає, що впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг. Такі операції й надалі можуть здійснюватися без обмежень.

Нацбанк також обмежив операції quasi cash та P2P-перекази із метою запобігання виведенню капіталу за кордон.

Зокрема ліміт у 100 тис. грн (у еквіваленті) на місяць поширюватиметься на:

переказ коштів на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та отримувача (P2P-перекази);

здійснення операцій із використанням платіжних карток для придбання активів, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій quasi cash. Серед таких операцій – поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

Водночас , НБУ надав змогу без обмежень перераховувати кошти для оплати навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном, розширивши перелік виключень з заборони на транскордонні операції, до якого також належать витрати, пов’язані зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах та транспортуванням хворих.

Крім того, Національний банк України:

розширив перелік винятків до заборони, що стосується переказів за кордон, валютними операціями резидентів із виконанням зобов’язань, які забезпечені державною гарантією;

дозволив купувати іноземну валюту на умовах "форвард" за форвардними договорами, що були укладені до 23 лютого 2022 року (включно) з дотриманням визначених умов.

Додатково Національний банк уточнив порядок розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют.

"Зокрема, визначено, що встановлення курсу гривні до іноземних валют (крім курсу гривні до долара США), спеціальних прав запозичень (СПЗ), а також розрахунок ціни банківських металів здійснюватимуться за довоєнною процедурою відповідно до вимог Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США й облікової ціни банківських металів із використанням офіційного курсу гривні до долара США. Водночас офіційний курс гривні до долара США й надалі зафіксовано на рівні 24 лютого 2022 року", – зазначається у повідомленні НБУ.