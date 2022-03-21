Уряд Росії намагається компенсувати дефіцит товарів посилками з сусідніх країн

Рада Євразійської комісії схвалила пропозицію Росії про збільшення порогу вартості безмитних відправлень у зарубіжних інтернет-магазинах з 200 до 1 тис. євро.

Як повідомляється на сайті російського уряду, рішення має на меті "зберегти доступ до звичних товарів для громадян, незважаючи на обмеження з боку недружніх держав".

Водночас вимоги до ваги посилки залишаться незмінними – не більше 31 кг. Рішення діятиме до 1 жовтня 2022 року.

"Важливо, щоб люди мали можливість вибору. Підвищення порога безмитного ввезення дозволить громадянам і надалі робити покупки в іноземних онлайн-магазинах, тим більше, що деякі з них вже приймають оплату картками "Мир". Розраховуємо, що їхня кількість зростатиме", – зазначив російський прем’єр Міхаіл Мішустін.

Як повідомлялося, через санкції, запроваджені щодо фінансового сектора РФ через воєнне вторгнення в Україну, міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard 6 березня оголосили про призупинення операцій у РФ.

Тепер картки Visa і MasterCard всіх російських банків працюють лише всередині РФ, транскордонні операції з них недоступні. Це стосується як оплати покупок в іноземних інтернет магазинах, так і використання цих карт за кордоном.

Водночас російська влада намагається розширити можливості використання власної платіжної системи "МИР", яку визнають лише кілька країн (Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Узбекистан, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, а також підконтрольні РФ окуповані території Грузії).